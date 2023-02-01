Жена Щербакова рассказала, что на самом деле произошло с артистом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 390

Татьяна Бронзова: Борис Щербаков простыл и находится дома

Жена Щербакова рассказала, что на самом деле произошло с артистом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Появилась информация, что артиста госпитализировали во время репетиции. Позже оказалось, что знаменитость даже не успел до нее добраться.

Жена Бориса Щербакова рассказала 5-tv.ru, из-за чего актеру понадобилась медицинская помощь. Татьяна Бронзова озвучила диагноз культурного деятеля в беседе с журналистами.

По словам супруги народного артиста, состояние здоровья Щербакова не предвещает беды. Бронзова подчеркнула, что врачи не поставили ее мужу пугающих диагнозов.

«Он простыл. Ничего страшного. Выдумали. Он дома», — поделилась подробностями женщина.

Ранее стало известно, что доставленный в больницу 73-летний актер отказался от госпитализации и лечения под присмотром специалистов. Примечательно, что предположения медиков о коронавирусе не подтвердились — тест показал отрицательный результат.

Ранее 5-tv.ru писал, какие жалобы на самочувствие были у Щербакова.

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Жена Щербакова рассказала, что на самом деле произошло с артистом

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