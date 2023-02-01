Выпила и дала слабину: какую шалость Слава позволила себе на отдыхе с бывшим

Певица поспешила оправдаться за свои действия, обвинив во всем алкоголь.

Певица Слава, заявившая о разрыве с гражданским мужем Анатолием Данилицким, позволила себе небольшую шалость во время отдыха с ним на Мальдивах. На видео, которое было опубликовано в ее личном профиле, певица нежно обнималась с бывшим возлюбленным в бассейне, а затем даже позволила поцеловать себя в бедро и улечься между своих ног.

Позже Слава пресекла слухи о возможном воссоединении и оправдалась за эти кадры, мол, оба были пьяные и просто веселились.

«Мы пару раз выпивали вместе. Я давала слабину и даже позволила поцеловать себя в ножку… Все! Этим и кончилось», — цитирует слова певицы 7Дней.ru.

Слава прожила вместе с бизнесменом 20 лет, но пара так и не узаконила свои отношения. В конце 2022 года певица заявила о расставании. Данилицкий признал свою вину в семейных проблемах, заявив, что во многом виноват перед возлюбленной.

Та, в свою очередь, заявила о поиске нового мужчины и стала чаще выкладывать в свой профиль провокационные фотографии в нижнем белье.

Ранее 5-tv.ru писал, на каких условиях певица Слава готова сойтись с бывшим мужем.