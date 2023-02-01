В Москве простились с мультипликатором Вячеславом Назаруком

В Москве простились с легендой отечественной мультипликации Вячеславом Назаруком. Прощание и отпевание художника прошли в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице на Ленинском проспекте.

Проводить артиста в последний путь пришли сотни человек — родственники, друзья, коллеги. Возле гроба — супруга Вячеслава Назарука Евгения, с которой художник прожил долгую счастливую жизнь и вырастил двоих дочерей.

Соболезнования вдове Вячеслава Михайловича выразил президент Владимир Путин. Он направил ей телеграмму со словами поддержки.

Вячеслав Назарук увлекался рисованием с раннего детства, учился в художественной школе, а после — на художественно-графическом факультете в институте. Своей работе Вячеслав Михайлович посвятил более полувека и успел за это время создать множество известных мультипликационных персонажей. Например, его талантливой рукой были созданы образы самых знаменитых персонажей советских мультфильмов — кота Леопольда, Крошки Енота, а также Мамонтенка, который искал свою маму.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о вкладе в культуру Вячеслава Назарука.