В Москве простились с мультипликатором Вячеславом Назаруком

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 34

Легендарный художник умер на 82-м году жизни.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве простились с легендой отечественной мультипликации Вячеславом Назаруком. Прощание и отпевание художника прошли в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице на Ленинском проспекте.

Проводить артиста в последний путь пришли сотни человек — родственники, друзья, коллеги. Возле гроба — супруга Вячеслава Назарука Евгения, с которой художник прожил долгую счастливую жизнь и вырастил двоих дочерей.

Соболезнования вдове Вячеслава Михайловича выразил президент Владимир Путин. Он направил ей телеграмму со словами поддержки.

Вячеслав Назарук увлекался рисованием с раннего детства, учился в художественной школе, а после — на художественно-графическом факультете в институте. Своей работе Вячеслав Михайлович посвятил более полувека и успел за это время создать множество известных мультипликационных персонажей. Например, его талантливой рукой были созданы образы самых знаменитых персонажей советских мультфильмов — кота Леопольда, Крошки Енота, а также Мамонтенка, который искал свою маму.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о вкладе в культуру Вячеслава Назарука.

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