«Может ходить, но очень слаб»: сын Щербакова рассказал о состоянии артиста

Сейчас врачи собираются проводить обследование знаменитости.

У народного артиста Бориса Щербакова возникли небольшие проблемы с сердцем на фоне ОРВИ. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал сын актер кинорежиссер Василий Щербаков.

По его словам, его отец почувствовал себя плохо еще рано утром и они вызвали врача, полагая, что он мог заболеть коронавирусом. Однако тест оказался отрицательным

«Но ОРВИ присутствовало и именно на этой почве некоторые нарушения по части кардиологии были. Мы решили отправить его на обследование в кардиологическое отделение в одну из московских клиник. Там ему должны поставить какой-то диагноз. Пока диагноза нет», — рассказывает Щербаков.

Также он добавил, что артист может сам ходить, но очень слаб. Изначально, 73-летняя знаменитость должен был приехать в Санкт-Петербург на «Сапсане» для того, чтобы играть в спектакле.

«К сожалению, в Петербурге спектакль пришлось полностью отменить, так как он не успел даже выехать. Также пришлось сделать замену завтрашнего спектакля который должен состояться в Москве. Вместо спектакля «Свободная пара» будет поставлен спектакль с Марией Ароновой под названием «С чистого лица», — заключил Василий Щербаков.

До этого стало известно, что Борису Щербакову пришлось вызвать скорую из-за боли в груди и тяжести при дыхании.

Ранее 5-tv.ru рассказал о состоянии заболевшего Щербакова.