Новое за открытым окном: китайский совет дня на четверг, 2 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 75

Грядущий день принесет новые знакомства, проекты и маршруты.

Новое за открытым окном: китайский совет дня на четверг, 2 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Tanya Bendz, основанные на древней китайской системе «Бацзы».

В четверг энергии погонят нас исследовать мир. Новые знакомства, новые маршруты, новые дела и проекты. Четверг предназначен для того, чтобы расширять границы и удивляться своим возможностям и подаркам Вселенной.

Совет дня: обязательно купите себе в четверг какую-нибудь новую вещь. Необязательно дорогую, можно что-то простое, но только то, что будет радовать вашу душу.  Дорогие и сложные покупки стоит отложить на будущую неделю.   

Предостережение дня: не стоит брать в четверг кредиты и ходить по врачам. И то и другое может существенно затянуться. Перенесите эти важные дела на будущую неделю. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.12
-0.40 76.22
-0.08
Новое за открытым окном: китайский совет дня на четверг, 2 февраля

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