Новое за открытым окном: китайский совет дня на четверг, 2 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Tanya Bendz, основанные на древней китайской системе «Бацзы».

В четверг энергии погонят нас исследовать мир. Новые знакомства, новые маршруты, новые дела и проекты. Четверг предназначен для того, чтобы расширять границы и удивляться своим возможностям и подаркам Вселенной.

Совет дня: обязательно купите себе в четверг какую-нибудь новую вещь. Необязательно дорогую, можно что-то простое, но только то, что будет радовать вашу душу. Дорогие и сложные покупки стоит отложить на будущую неделю.

Предостережение дня: не стоит брать в четверг кредиты и ходить по врачам. И то и другое может существенно затянуться. Перенесите эти важные дела на будущую неделю.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.