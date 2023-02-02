«По-человечески жалко»: Галич заступилась за опозоренную и «выпившую» Волочкову

Блогер вспомнила, как когда-то и сама брала интервью у балерины. Но оно получилось куда более приличным, нежели публике представила журналистка Алена Жигалова.

Блогер Ида Галич встала на защиту балерины Анастасии Волочковой после ее скандального интервью. Напомним, несколько дней назад знаменитость пообщалась с журналисткой Аленой Жигаловой. Интервью вышло в рамках нового онлайн-шоу. Во время общения журналистка предложила экс-приме Большого театра выпить. Бокал за бокалом, Волочкова и не заметила, как опьянела. В этот момент Жигалова задавала ей вопросы, ответы на которые могли бы повеселить аудиторию. После интервью на Волочкову обрушилась критика, мол, совсем перестала контролировать себя, упала ниже плинтуса, от таланта и вовсе ничего не осталось.

Однако, по мнению Галич, Волочковой просто воспользовались, чтобы получить высокий рейтинг. Она и сама когда-то интервьюировала балерину, но общение получилось куда более приличным и не порочащим достоинству знаменитости.

«Настю по-человечески жалко. Она напоминает тетю троюродную через пятое колено, про которую ходит огромное количество историй в стиле „испанский стыд“, но не позвать ее на юбилей бабушки нельзя, потому что она родная. А сейчас. Сейчас вот так», — возмутилась Галич в своем Telegram-канале.

Жигалова же не стала отмалчиваться и ответила Галич. Она заявила, что не первая выставила Волочкову в подобном свете, да и сама балерина не раз появлялась перед камерой якобы изрядно выпившей. Поэтому к ней не может быть никаких претензий. Наоборот, интервью стало показательным и, возможно, после него кто-то протянет руку помощи Анастасии.

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