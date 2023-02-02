Сергей «Тарзан» Глушко получил повестку: «Был готов»

Муж Наташи Королевой — Сергей Глушко, который более известен под сценическим псевдонимом Тарзан, не испугался повестки и пришел в военкомат, но его не мобилизовали, хотя российский музыкант готов был ехать на Украину. Об этом KP.RU рассказал его армейский приятель.

По мнению друга Тарзана, стриптизер — это образ, на самом деле Сергей надежный и серьезный человек, который готов был взять оружие и ехать защищать родину. И в отличие от многих артистов он не побежал покупать билеты на самолет.

«Первым делом пришел в военкомат. Но… ему там сказали: иди отсюда, нам молодые нужны. То есть он для мобилизации по возрасту просто не подошел — ему 52 года. А он был готов!» — сообщает знакомый Глушко.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев также получил повестку в рамках частичной мобилизации и выразил свою готовность ехать воевать на Донбасс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова подогрела слухи о разводе Тарзана и Королевой. В интервью Алене Жигаловой Волочкова призналась, что не против провести ночь с Тарзаном, потому что он «такой сексуальный». Шокированная ведущая в шутку пригрозила позвонить Королевой, на что Волочкова ответила, что «вроде они не вместе».