Пожар в бытовках под Севастополем: хронология и причины трагедии

Увеличилось число жертв пожара под Севастополем. В МЧС сообщили, что погибли восемь человек. Все они рабочие — из разных регионов, которые приехали строить трассу Таврида. Жили в бытовках. Там и вспыхнул огонь — ночью, когда люди спали.

«Да, это все, что удалось с собой вынести, все остальное сгорело», — отметил рабочий.

Пожар в строительном городке за 25 минут уничтожил большую двухэтажную времянку, где жили работники дорожной компании. Спасаясь от огня, по словам очевидцев, люди выпрыгивали из окон. Кто-то пытался выносить уже надышавшихся дымом товарищей на руках.

Площадь возгорания — 200 квадратных метров. Потушить огонь, прибывшим экипажам удалось быстро и это не дало пламени перекинуться на соседние строения.

«Эти груды покореженного металла и обугленного дерева все что осталось от модульного двухэтажного здания, рассчитанного на 195 человек. Сейчас здесь работает тяжелая техника, сотрудник полиции, прокуратуры и следкома. Предстоит выяснить причину случившегося, но к данному часу рассматривается две основных версии: замыкание проводки и неисправность обогревателя», — объяснил Николай Аксенов.

Рабочие говорят, что пожар начался на первом этаже и пламя стремительно поглотило и второй этаж. Дымом мгновенно заволокло коридор и все комнаты.

«Это аналогичное здание которое находилось по соседству. Все материалы из которого собран его каркас — легковоспламеняющиеся, а именно дерево и пластик», — пояснил журналист.

Выбегали на улицу рабочие естественно без теплых вещей. Чуть позже им выдали новую зимнюю экипировку. С некоторыми работает штатный психолог МЧС.

Хозяйственно-бытовой комплекс для строителей находится недалеко от строящейся трассы «Таврида» — на крутом съезде. Чтобы сюда добраться и пожарным и скорой помощи пришлось преодолеть несколько километров бездорожья. Первые тела погибших начали извлекать на рассвете.

Руководство строительной компании на чьей территории произошла трагедия и власти Севастополя уже заявили о готовности помочь пострадавшим и семьям погибших. А вот правоохранительным органом предстоит разобраться, что стало причиной масштабного пожара.