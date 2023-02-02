Опять двадцать пять: Леонардо Ди Каприо заметили с новой молодой красавицей

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Актера Леонардо Ди Каприо заметили с новой возлюбленной на вечеринке в Лос-анджелесе

Опять двадцать пять: Леонардо Ди Каприо заметили с новой молодой красавицей

Фото: www.globallookpress.com / AMPAS

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Знаменитый артист постоянно окружен женским вниманием. Правда, в последние месяцы слишком часто. Кто на этот раз попал в его сети?

Американский актер Леонардо Ди Каприо вновь появился на публике с очередной красоткой. Звезду засняли на вечеринке в Лос-Анджелесе. Еще в начале года все обсуждали его новую пассию — 22-летнюю украинскую модель Камиллу Морроне. Однако спустя месяц после их общения у актера появилась другая муза — некая Виктория Ламас. Как сообщает издание Daily Mail, эта красавица старше предыдущей на один год.

В материале размещен снимок знаменитого артиста в компании с длинноволосой красавицей. Сам актер в черной бейсболке и тонкой кожаной куртке того же цвета, одухотворенно смотрит прямо перед собой.

Справа от него сидела загорелая девушка, у нее русые локоны со слабовыраженным рыжим оттенком. Она кокетливо поправляла блестящие волосы и бесцеремонно глядела на окружение. На красавице был строгий костюм в полоску и белая блузка.

К слову, еще в августе 2022 года Ди Каприо разорвал отношения с моделью Камиллой Морроне после ее 25-летия. Потом знаменитость видели с моделью Джиджи Хадид и 22-летней манекенщицей с Украины Марией Береговой.

Ранее 5-tv.ru сообщал детали съемок интимных сцен с Ди Каприо со слов актрисы Марго Робби.

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