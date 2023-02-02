Песков: решение о запрете чиновникам выезжать за границу пока отсутствует

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 44

Какова вероятность того, что российские политики и госслужащие не смогут покинуть границы страны?

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В России все чаще появляется информация, что местным чиновникам могут запретить покидать пределы страны во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Перспективы такого решения прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что пока что в администрации президента не обсуждаются подобные предложения.

«Мы видим, что в парламенте появляется больше количество инициатив по этому поводу, ведется множество дискуссий. Я не могу предсказать, чем это закончится, но пока никаких установок на этот счет нет», — завил Песков на пресс-конференции.

При этом Госдума уже приняла поправки в регламент нижней палаты. Теперь депутаты должны заранее уведомлять парламентскую комиссию о выезде за пределы РФ.

Ранее массу слухов о возможном запрете покидать РФ породило появление цифровой системы, позволяющей забронировать дату выезда грузовых автомобилей. Как сообщал 5-tv.ru, это нововведение никак не связано с закрытием границ.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
Место подвигу: в Пермском крае полицейский спас человека из огня
22:42
Инфографика: что нельзя делать на даче
22:29
«Есть, чем ответить»: Путин высказался о поставках оружия Украине
22:16
Бориса Щербакова перевели из реанимации в терапию
22:01
«Урмарас? Правильно?»: Урсула фон дер Ляйен не справилась с украинским словом
21:47
Что забыли на Украине Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен?

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023