Бориса Щербакова перевели из реанимации в терапию
Актер Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести в терапии
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Пока актер будет находится под наблюдением врачей.
Народного артиста РФ Бориса Щербакова перевели из реанимации в терапию. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Согласно новым данным, артист находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Некоторое время он провел в кардиологической реанимации из-за обострившихся проблем с сердцем. После стабилизации состояния врачи перевели Щербакова в отделение терапии. Сейчас 73-летний артист находится под наблюдением врачей.
Накануне Щербакову уже приходилось обращаться за помощью к медикам, однако в больнице он подписал отказ от госпитализации. Утром артисту снова стало плохо, но ехать в больницу он снова отказался. Во второй половине дня его все же пришлось забрать, предположительно, с коронарным синдромом.
Коронарный синдром появляется при сужении артерий и нарушении кровообращения миокарда. Частыми симптомами являются сильная боль в области груди, затруднение дыхания, головокружение и потоотделение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бориса Щербакова повторно госпитализировали в реанимацию.
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