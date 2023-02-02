Пока актер будет находится под наблюдением врачей.

Народного артиста РФ Бориса Щербакова перевели из реанимации в терапию. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно новым данным, артист находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Некоторое время он провел в кардиологической реанимации из-за обострившихся проблем с сердцем. После стабилизации состояния врачи перевели Щербакова в отделение терапии. Сейчас 73-летний артист находится под наблюдением врачей.

Накануне Щербакову уже приходилось обращаться за помощью к медикам, однако в больнице он подписал отказ от госпитализации. Утром артисту снова стало плохо, но ехать в больницу он снова отказался. Во второй половине дня его все же пришлось забрать, предположительно, с коронарным синдромом.

Коронарный синдром появляется при сужении артерий и нарушении кровообращения миокарда. Частыми симптомами являются сильная боль в области груди, затруднение дыхания, головокружение и потоотделение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бориса Щербакова повторно госпитализировали в реанимацию.