Матрас безопасности: подробности обысков у экс-замминистра обороны Украины

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Бывший замминистра обороны Украины Миронюк хранил более $500 тысяч у себя в диване

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Чиновник, подозреваемый в коррупции, хранил под диваном миллион долларов США.

Сегодня весь мир снова обсуждает кадры из Киева. На них обыски у бывшего замминистра обороны Украины Александра Миронюка, которые прошли полгода назад.

Оказалось, что тот, кто должен был обеспечивать армию обмундированием, на самом деле готовил себе даже не подушку, а целый диван безопасности.

В нем нашли пачки денег в разной валюте. В общей сумме набрался миллион долларов. Удивительно, но деньги ему вернули после того, как он заявил, будто одолжил их у какой-то 86-летней пенсионерки из Харькова.

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