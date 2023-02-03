Матрас безопасности: подробности обысков у экс-замминистра обороны Украины

Чиновник, подозреваемый в коррупции, хранил под диваном миллион долларов США.

Сегодня весь мир снова обсуждает кадры из Киева. На них обыски у бывшего замминистра обороны Украины Александра Миронюка, которые прошли полгода назад.

Оказалось, что тот, кто должен был обеспечивать армию обмундированием, на самом деле готовил себе даже не подушку, а целый диван безопасности.

В нем нашли пачки денег в разной валюте. В общей сумме набрался миллион долларов. Удивительно, но деньги ему вернули после того, как он заявил, будто одолжил их у какой-то 86-летней пенсионерки из Харькова.