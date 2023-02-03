Житель Краснодарского края надругался над шестилетней племянницей в гостинице Геленджика

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 777

Актов насилия, возможно, было несколько, полагают следователи.

Житель Краснодарского края надругался над шестилетней племянницей в гостинице Геленджика

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Шестилетняя девочка из Краснодарского края пострадала от рук кровного дяди. Плотские желания взяли верх над разумом и волей 45-летнего мужчины, и он совершил надругательство над малышкой. И, возможно, не одно.

Однако вся правда об этой истории всплыла на поверхность только через шесть. И обнародовала ее мама пострадавшей девочки. Накануне она обратилась в полицию и рассказала, при каких обстоятельствах случилась трагедия.

Как стало известно 5-tv.ru, это произошло в курортном городе Геленджике. Мужчина, видимо, искал располагающую обстановку — комфорт, красота, отдых. Поэтому выбор остановил на гостинице. Причем одного раза дяде-педофилу, возможно, не хватило — предположительно, актов насилия могло быть несколько.

Сейчас все это выясняют правоохранители Краснодарского края, возбуждено уголовное дело. На сегодня известно, что у подозреваемого вполне благополучное прошлое — к уголовной ответственности он не привлекался, тихо, мирно работал сервисным инженером в автосервисе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что маньяк изнасиловал россиянку прямо после инсульта в пансионате Подмосковья.

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