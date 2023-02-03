Раскладушка замуровала жителя Петербурга и чуть не лишила жизни

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 44

Петербуржца закрыло собственной раскладушкой в его квартире

Раскладушка замуровала жителя Петербурга и чуть не лишила жизни

Фото: www.globallookpress.com / Anvar Galeev

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Мужчине понадобилась экстренная помощь.

Жителя Петербурга «замуровала» его собственная раскладушка. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина вернулся домой немного подвыпивши, лег на кровать, после чего его закрыло. Пожилой матери пришлось вызывать спасателей, поскольку она не смогла вызволить сына из западни.

Раскладушка замуровала петербуржца; Фото: 5-tv.ru

К сожалению, значение слова «замуровать» имеет и более печальное значение. Так, летом прошлого года в Саратове в подвале гаражного кооператива обнаружили тело девушки, которую замуровали в бетон. Жертва пропала несколькими днями ранее.

Осмотр показал, что несчастной нанесли много повреждений в области головы и изнасиловали. Региональный Следственный комитет тогда сообщал о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве, сопряженном с изнасилованием. В совершении преступления подозревался задержанный 45-летний местный житель.

Мать спасла сына из плена раскладушки; Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал о пенсионере из Ленинградской области, который, предположительно, убил сожителя дочери. Его тело нашли замурованным в бетон в гараже.

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