Раскладушка замуровала жителя Петербурга и чуть не лишила жизни
Петербуржца закрыло собственной раскладушкой в его квартире
Фото: www.globallookpress.com / Anvar Galeev
Мужчине понадобилась экстренная помощь.
Жителя Петербурга «замуровала» его собственная раскладушка. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина вернулся домой немного подвыпивши, лег на кровать, после чего его закрыло. Пожилой матери пришлось вызывать спасателей, поскольку она не смогла вызволить сына из западни.
К сожалению, значение слова «замуровать» имеет и более печальное значение. Так, летом прошлого года в Саратове в подвале гаражного кооператива обнаружили тело девушки, которую замуровали в бетон. Жертва пропала несколькими днями ранее.
Осмотр показал, что несчастной нанесли много повреждений в области головы и изнасиловали. Региональный Следственный комитет тогда сообщал о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве, сопряженном с изнасилованием. В совершении преступления подозревался задержанный 45-летний местный житель.
Ранее 5-tv.ru писал о пенсионере из Ленинградской области, который, предположительно, убил сожителя дочери. Его тело нашли замурованным в бетон в гараже.
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