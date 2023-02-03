Собака разодрала лицо четырехлетнего ребенка в Подмосковье (Видео 18+)

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 62

В Новом Пушкино домашняя собака покусала двух детей

Фото, видео: Шамуков Руслан / ТАСС; ВКонтакте / pushkino; 5-tv.ru

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Местные жители говорят, что это был бойцовский пес.

В Новом Пушкино в Подмосковье хозяин натравил свою собаку на детей. Маленькая девочка попала в больницу с покусанным лицом. Кадры были опубликованы в социальной сети.

Сначала видно, как хозяин просто прогуливается со своим псом рядом с деревьями. Однако в какой-то момент животное срывается с поводка и кидается на маленького мальчика. При этом, сам хозяин не спешит разнимать их, а медленным шагом подходит и забирает собаку.

Мальчику удается сбежать, однако хозяин кидает в его сторону игрушку и еще раз натравливает пса на ребенка. Но он успел опять убежать. Однако собака, видимо, вошла в раж и побежала в другую сторону, где гуляла маленькая девочка. Повалив ребенка на землю, пес искусал малышке все лицо. Тут мужчина уже побежал к своей собаке и забрал ее.

Скорая приехала быстро, однако у девочки множественные травмы лица. Соседи пишут в комментариях, что это пес бойцовской породы и они все отлично знают семью, которая с ним гуляет. Жители района советуют подавать на них в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как В Омске на ребенка напала стая бродячих собак.

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