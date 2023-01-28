«Надеюсь, что я ошибаюсь»: Генерал США призвал готовиться к войне с Китаем

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Иван Обухов
Иван Обухов 63

Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

«Надеюсь, что я ошибаюсь»: Генерал США призвал готовиться к войне с Китаем

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Nicholas Goodman

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Служебная записка с соответствующим заявлением была разослана всем командующим боевыми частями в ВВС США.

Американский генерал Майк Минихан в служебной записке, разосланной своим подчиненным, озвучил догадки, что в ближайшем будущем Вашингтон начнет войну с Пекином, и произойдет это, предположительно, через два года, сообщил телеканал NBC.

По мнению высокопоставленного американского военного, Китай будет пытаться использовать период проведения выборов главы государства в США в 2024 году, чтобы захватить Тайвань.

«Надеюсь, что я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — цитируют генерала журналисты.

Бумага с озвученными мыслями была разослана всем командующим боевыми частями в военно-воздушным сил США.

Китайско-американские отношения серьезно разладились после посещения спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Тайваня. Остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Китайские власти считают остров одной из своих провинций.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт озвучил следующую цель США после Украины.

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