«Надеюсь, что я ошибаюсь»: Генерал США призвал готовиться к войне с Китаем
Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году
Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Nicholas Goodman
Служебная записка с соответствующим заявлением была разослана всем командующим боевыми частями в ВВС США.
Американский генерал Майк Минихан в служебной записке, разосланной своим подчиненным, озвучил догадки, что в ближайшем будущем Вашингтон начнет войну с Пекином, и произойдет это, предположительно, через два года, сообщил телеканал NBC.
По мнению высокопоставленного американского военного, Китай будет пытаться использовать период проведения выборов главы государства в США в 2024 году, чтобы захватить Тайвань.
«Надеюсь, что я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — цитируют генерала журналисты.
Бумага с озвученными мыслями была разослана всем командующим боевыми частями в военно-воздушным сил США.
Китайско-американские отношения серьезно разладились после посещения спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Тайваня. Остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Китайские власти считают остров одной из своих провинций.
Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт озвучил следующую цель США после Украины.
Читайте также
93%
0.21 75.41
0.08
Нашли ошибку?