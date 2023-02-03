Турция постепенно занимает традиционные ниши Украины на мировом рынке

Турецкая сторона активно продвинулась на международном рынке, вытесняя Украину и занимая ее ниши. Также она не стала присоединяться к антироссийским санкциям. О том, как Анкара пытается одновременно поддержать РФ и при этом посотрудничать с Западом, пишет EADaily.

По информации издания, европейские санкции против России не возымели должного эффекта в том числе за счет позиции Турции. Страна помогла обойти их, выступая «посредником» на мировом рынке. К тому же активность турков позволила им вытеснить Украину. Если раньше поставка железной руды являлась одной из главных статей экспорта Украины, то теперь в этой сфере начала преуспевать именно Турция. Также ей удалось аккуратно «подвинуть» Киев в деятельности по транзиту природного газа и зернового экспорта. Благодаря этому Анкаре удается не только стать контрагентом России, но и получить существенную выгоду.



Однако сотрудничество Турции с украинской стороной сейчас забуксовало. Еще недавно страны подписали договор о зоне свободной торговли, решили создать единый таможенный орган и провести совместную работу в направлении космоса и авиации. Однако пока что реализовать планы в полной мере не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что антироссийские санкции, веденные европейскими странами, навредили другим государствам. В частности, от действующих ограничений страдает экономика Монголии.