Турция постепенно занимает традиционные ниши Украины на мировом рынке

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 47

В последнее время иностранцы аккуратно вытеснили Киев с международной торговой арены и остались посредником между Россией и Незалежной при решении кризиса. Чем обусловлена такая позиция Анкары?

Турция постепенно занимает традиционные ниши Украины на мировом рынке

Фото: www.globallookpress.com / Abdurrahman Antakyalli

Читайте нас в: Дзен Новости

Турецкая сторона активно продвинулась на международном рынке, вытесняя Украину и занимая ее ниши. Также она не стала присоединяться к антироссийским санкциям. О том, как Анкара пытается одновременно поддержать РФ и при этом посотрудничать с Западом, пишет EADaily.

По информации издания, европейские санкции против России не возымели должного эффекта в том числе за счет позиции Турции. Страна помогла обойти их, выступая «посредником» на мировом рынке. К тому же активность турков позволила им вытеснить Украину. Если раньше поставка железной руды являлась одной из главных статей экспорта Украины, то теперь в этой сфере начала преуспевать именно Турция. Также ей удалось аккуратно «подвинуть» Киев в деятельности по транзиту природного газа и зернового экспорта. Благодаря этому Анкаре удается не только стать контрагентом России, но и получить существенную выгоду.

Однако сотрудничество Турции с украинской стороной сейчас забуксовало. Еще недавно страны подписали договор о зоне свободной торговли, решили создать единый таможенный орган и провести совместную работу в направлении космоса и авиации. Однако пока что реализовать планы в полной мере не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что антироссийские санкции, веденные европейскими странами, навредили другим государствам. В частности, от действующих ограничений страдает экономика Монголии.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:11
Солидарность взамен членства: в США предрекли разочарование Зеленского от саммита Украина — ЕС
19:59
Военный эксперт Коновалов оценил риски использования кустарных боеприпасов со стороны ВСУ
19:48
«Это все из-за СВО»: Ротару объявила войну Аллегровой
19:34
«Тяжелые потери ВСУ»: как войска РФ освобождали поселки под Соледаром
19:26
Два бензовоза протаранили автобус с детьми на Сахалине
19:14
Не приговор? Каковы шансы забеременеть после аборта и есть ли они вообще

Сейчас читают

Последняя воля: о чем просил перед смертью звезда «Универа» Сергей Корсик
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Умер французский модельер Пако Рабан
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023