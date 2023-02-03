У госпитализированного Игоря Николаева обнаружились долги от ГИБДД

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 55

У Игоря Николаева обнаружили два долга на сумму более 10 тыс. рублей

У госпитализированного Игоря Николаева обнаружились долги от ГИБДД

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Сумма, конечно, смешная, но почему певец не оплачивал долги с 2020 года?

У российского артиста, пережившего несколько инфарктов, Игоря Николаева, обнаружились долги. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов имеется подтверждение.

У артиста имеются невыплаченные штрафы от ГИБДД аж за 2020 год. Конечно же, речь идет о смешной сумме — всего две тысячи рублей. Однако помимо этого, Николаев не выплатил задолженность по исполнительному делу об административном правонарушении от мая 2022 года в размере восьми тысяч рублей.

При этом у молодой жены Николаева Юлии Проскуряковой долгов нет.

До этого стало известно, что Игоря Николаева госпитализировали с инфарктом. Ранее в личном блоге его супруга Юлия Проскурякова заявила, что у Игоря все нормально и в ближайшие дни артист будет дома.

На странице Игоря Николаева также появилась информация, в которой он заверяет, что его жизни ничего не угрожает и поводов для беспокойств нет, поэтому информация о критическом состоянии подана с преувеличением. Музыкант проходит обследование, чувствует себя хорошо, и надеется повидаться с фанатами в ближайшее время на концертах.

Тем не менее сообщается, что у 63-летнего Игоря Юрьевича случился инфаркт, после которого исполнителю провели коронарографию сосудов сердца и установили шунты.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новых подробностях состояния Игоря Николаева.

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У госпитализированного Игоря Николаева обнаружились долги от ГИБДД

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