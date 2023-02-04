Лера Кудрявцева презентовала «горячие» фото холодным вечером февраля

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Полина Долгова
Полина Долгова 79

Кудрявцева опубликовала откровенную фотосессию в социальной сети

Лера Кудрявцева презентовала «горячие» фото холодным вечером февраля

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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Телеведущая похвасталась роскошной фигурой в свой 51 год.

На днях 51-летняя Лера Кудрявцева выложила снимки из откровенной фотосессии в свой блог. В кадре звезда позирует в одном белье. Несмотря на то, что фотографии обработаны, Кудрявцева выглядит молодо и горячо. Об этом сообщает издание KP.RU.

Подписчики отметили, что телеведущая выглядит хорошо, но слишком много ретуши. Впрочем, Кудрявцева никогда не скрывала, что в ее блог попадают только тщательно отобранные кадры. Хоть знаменитость и старается сохранить молодость любой ценой, недостатки у фигуры все-таки есть.

Недавно Лера Кудрявцева разоткровенничалась о том, как сильно располнела и теперь из-за лишних килограммов она не может носить любимые наряды.

«У меня вечерние платья висят в шкафу в ряд. Я не влезла ни в одно. Ни в одно!» — заявила раздосадованная блондинка.

Однако звезда не отчаивается и верит, что рано или поздно все же похудеет. Хотя пока все ее попытки избавиться от лишнего веса пока безрезультатны.

«Два часа фотошоп делала, жир и целлюлит еле убрала!.. Я жирная, старая и страшная…» — делилась Кудрявцева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева прошла курс по обращению с оружием.

 

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