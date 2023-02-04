У девушки имеется еще много мест, которые могут взорваться. Как ей живется?

Канадская модель Мари Магдалена, зависимая от пластических операций, никого не оставила равнодушным, после снимка своей взорвавшейся десятикилограммовой груди. В своем личном блоге она показала все без прикрас.

25-летняя девушка известна, прежде всего, своими экспериментами с телом. За последние несколько лет она потратила на пластический операции около 100 тысяч долларов и несколько раз была при смерти на операционном столе. Также ей приходится передвигаться на дальние расстояния на инвалидном кресле из-за болей в спине.

На днях она опубликовала пост, в котором рассказала, что один из ее имплантов взорвался, оставив ее с одной грудью.

«Я даже не почувствовала этого. Осознала все, когда услышала звук хлопка», — рассказала Мари.

Канадская модель Мари Магдалена. Фото: nstagram* / 1800leavemaryalone

По ее словам, это было совсем не больно.

После такого случая Мари Магдалена одумалась и призналась своим подписчикам, что уберет и второй имплант. Теперь блогерша хочет «натуральную» грудь.

Кстати, несколько лет назад огромная грудь фрик-модели уже начала мешать ее жизни. В тот раз ее сняли с рейса «Канада-Даллас», так как она не помещалась в кресло пассажира.

Именно в тот момент девушка решила, что хочешь изменить себе еще и… вагину. Магдалена совершила несколько процедур на увеличение тканей половых органов с помощью инъекций. После этого она попала на первые полосы СМИ, как «женщина с самой большой вагиной».

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли умереть от «оторванного» импланта.

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