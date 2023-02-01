«Не до эстетики»: можно ли умереть от «оторванного» импланта — ответ хирурга

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 749

Пластический хирург Алмазов: некачественный имплант имеет фатальные последствия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler; 5-tv.ru

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Очень важно вовремя заметить, что с вашим телом что-то не так. Последствия могут быть очень страшными.

Российская актриса Карина Зверева рассказала, как во время занятий йогой у нее «оторвалась» грудь из-за некачественного импланта. Пластический хирург Илья Алмазов рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, грозит ли девушке смертельная опасность из-за импланта.

По его словам, непосредственной угрозы жизни, конечно же, нет.

«Однако, в случае кровотечения, пациентке будет грозить опасность, если она не обратится к врачу. Даже просто жидкость, найденная у пациентки во время УЗИ может быть обусловлена серомой — это скопление прозрачной биологической жидкости», — рассказывает врач.

Алмазов добавил, что при любых проблемах с имплантами необходимо срочно обращаться к специалисту.

«Гипотетически, возьмем ситуацию, что девушка не обратилась за помощью к врачу. В этом случае, воспаление может нарастать, серома может воспалиться и вот тогда будет опасность для жизни. Эстетические проблемы уйдут на второй план», — заключил пластический хирург.

Также эксперт добавил, что если не остановить вовремя кровотечение — человек может умереть.

Кстати, актриса Карина Зверева пропустила этот момент и в последний момент обратилась к врачу. Уже после того, как имплант был поврежден, она продолжила заниматься привычными делами. Но уже вечером у нее поднялась высокая температура.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса Карина Зверева «оторвала грудь» на тренировке.

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