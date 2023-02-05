Поражающий печень вирус нашли у француженки: ждать ли мировой эпидемии?

Во Франции был найден новый вирус, поражающий печень — цирковирус человека I (HCirV-1). О том, насколько он опасен для человека и стоит ли ждать эпидемии, рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru вирусолог Виталий Зверев.

«Вирус очень похож на вирус полиомиелит или вирус гепатита А. ‹...› Среди людей эти вирусы никогда не вызывали никаких вспышек или эпидемий. Поэтому я не думаю, что стоит его бояться», — рассказал эксперт.

По мнению вирусолога, эпидемия маловероятна.

Неизвестный вид цирковируса, которым обычно подвержены животные, обнаружили у 61-летней пациентки из Франции с гепатитом. За ней велось наблюдение после трансплантации сердца и легких, выполненных 17 лет назад.

Обследования показали, что у женщины было инфицировано от 2 до 3% клеток печени. Сообщалось, что после противовирусного лечения состояние органа удалось вернуть к нормальным показателям.

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