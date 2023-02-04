Дочь певицы Славы раскрыла пол будущего ребенка и назвала имя

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 14

Дочь певицы Славы Александра Морозова узнала пол будущего ребенка

Дочь певицы Славы раскрыла пол будущего ребенка и назвала имя

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Александра Морозова призналась, что ей имя первенца нравится в четные дни, а в нечетные — нет.

Старшая дочь певицы Анастасии Сланевской, известной под псевдонимом Слава, Александра Морозова узнала пол будущего ребенка. Все звездное семейство с нетерпением ждет рождения малыша. 42-летняя Слава с радостью сообщает прессе о своем новом статусе бабушки, ее 24-летняя наследница активно делится в соцсетях опытом своей беременности и планами на дальнейшую жизнь.

Так называемую гендер-пати Морозова устроила на телевидении. Она появилась в шоу Леры Кудрявцевой, побеседовала с ведущей, раскрыла секреты, интересующие любопытную публику, а также согласилась прямо в эфире узнать пол ребенка. Конверт с результатами соответствующего исследования она отдала редакторам передачи перед съемками. Позже в студию вынесли большую коробку с ответом на заветный вопрос.

Морозова открыла ее и увидела голубые воздушные шары. Будущая мама очень обрадовалась, что ее первенцем будет мальчик. Она также отметила, что о сыне грезит и ее муж Андрей Дедов. Даже имя уже ему выбрал — Платон. Александра со смехом рассказала, это имя в четные дни месяца ей нравится, а в нечетные — нет.

Пока дети-молодожены ждут не дождутся сына, родительства, строят планы и мечтают, сама Слава переживает не самые светлые времена. После 18 лет отношений она рассталась с избранником — бизнесменом Данилицким, от которого растит дочку Антонину. Но, кажется, надежда на воссоединение есть. Ранее, писал 5-tv.ru, Слава рассказала, в каком случае простит своего мужчину и примет обратно.

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