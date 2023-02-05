Акула загрызла плававшую с дельфинами 16-летнюю девушку в Австралии

В австралийском городе Перт акула напала на 16-летнюю девушку, решившую поплавать с дельфинами в реке Суон. От полученных травм подросток скончалась до приезда бригады медиков. Об инциденте, названным первым в этой местности за последние 100 лет, сообщил телеканал 9News.

По данным журналистов, жертва акулы отдыхала на реке в компании друзей, они катались на гидроциклах. Молодые люди заметили поблизости стаю дельфинов, и девушка прыгнула в воду, чтобы рассмотреть их поближе. В этот момент на нее и набросился морской хищник. Как отметили в полиции округа, нападение было настолько жестоким, что о травмах несчастной в подробностях решено было не рассказывать прессе.

Очевидцы вытащили пострадавшую из воды, но спасти ее не удалось. Врачи, прибыв на место происшествия, констатировали смерть. Правоохранители подчеркнули, что на местных пляжах имеются таблички, предупреждающие о возможности встретить хищников в воде, но они скорее формальны, так как близко к людям они не подплывают.

В последний раз акула убила 13-летнего мальчика в Западной Австралии 100 лет назад, зимой 1923 года. В 2021-м житель Перта стал первым человеком, подвергшимся нападению акулы в реке Суон с 1968 года — отделался укусом за ногу. В мае прошлого года местный дайвер сообщил, что бычья акула протаранила его возле яхт-клуба, когда он чистил лодку.

По предварительным неофициальным данным, на девушку напала именно акула-бык (тупорылая или бычья акула, одна из самых опасных для человека, виновница более половины случаев нападений на купальщиков — Прим. ред.). Этот вид отличает особая агрессивность и скорость. Он обитает в прибрежных водах океана, но нередко отдельные особи заходят и в реки.

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