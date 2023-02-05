«Существует консенсус»: о чем Шольц договорился с Зеленским в оружейном вопросе

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 69

Шольц договорился с Зеленским о неиспользовании западного оружия для ударов по РФ

«Существует консенсус»: о чем Шольц договорился с Зеленским в оружейном вопросе

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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«Коллективный Запад» держит украинского политика под контролем, используя еще одну марионетку в своих руках.

Согласия по вопросу неприменения оружия Запада для ударов по российской территории достигли канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило издание Bild.

«На этот счет существует консенсус», — сказал Шольц при ответе на вопрос о договоренности с украинским лидером по использованию зарубежных вооружений только в пределах Незалежной.

Специалисты неоднократно подчеркивали разность во взглядах на территориальные реалии у Москвы и Киева. В частности, киевский режим так и не признал российскими субъектами Крымский полуостров, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины московские командные пункты называли законной целью Киева. Также в Самостийной раскритиковали тезис о том, что украинская сторона не должна атаковать территорию России.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что в случае получения Киевом ракет с дальностью поражения до 300 километров, он готов дать гарантию неиспользования такого оружия для ударов по РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пообещал Шольц в отношении России.

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