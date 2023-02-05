Пожарного насмерть завалило во время тушения пожара в Подмосковье

На месте происшествия работают оперативные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

Пожарный погиб во время тушения возгорания в городском округе Пушкинcкий. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий. Как стало известно, сотрудника пожарной охраны завалило, начальник караула госпитализирован с переломом ноги. На месте происшествия работают оперативные службы.

Несколько дней назад из горящей квартиры многоэтажки в Великом Новгороде пожарные спасли 12 человек. Возгорание произошло на седьмом этаже. Когда приехали спасатели, пламя вырывалось из окон, валил густой дом. Многие жильцы самостоятельно вышли на улицу, но некоторых пришлось спускать по пожарным лестницам.

Кроме того, рискуя жизнью, полицейский Пермского края спас человека из пожара. Была угроза взрыва газового баллона. Правоохранитель попросил о помощи одного из соседей, вдвоем они вынесли погорельца на улицу, укутали в одеяло и передали подоспевшей бригаде скорой помощи. Также, сотрудник полиции спас и автомобиль пострадавшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как произошел пожар под Иркутском.