Двенадцать человек спасли из огня пожарные в Великом Новгороде
К моменту приезда спасателей из окон постройки уже валил густой дым. Если бы не оперативность служб, могла случиться трагедия.
Фото, видео: © РИА Новости / Николай Хижняк; 5-tv.ru
Двенадцать человек спасли из огня пожарные в Великом Новгороде. Загорелась квартира на седьмом этаже жилого дома.
К моменту приезда спасателей пламя вырывалось из окон, валил густой дом. Многие жильцы самостоятельно вышли на улицу, но некоторых пришлось спускать по пожарным лестницам.
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