Двенадцать человек спасли из огня пожарные в Великом Новгороде

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К моменту приезда спасателей из окон постройки уже валил густой дым. Если бы не оперативность служб, могла случиться трагедия.

Фото, видео: © РИА Новости / Николай Хижняк; 5-tv.ru

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Двенадцать человек спасли из огня пожарные в Великом Новгороде. Загорелась квартира на седьмом этаже жилого дома.

К моменту приезда спасателей пламя вырывалось из окон, валил густой дом. Многие жильцы самостоятельно вышли на улицу, но некоторых пришлось спускать по пожарным лестницам.

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