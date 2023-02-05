«Пьяны от смеха»: во Франции раскритиковали хохочущих Зеленского и фон дер Ляйен

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Французский политик Филиппо раскритиковал фото хохочущих Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен

«Пьяны от смеха»: во Франции раскритиковали хохочущих Зеленского и фон дер Ляйен

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в неподобающем поведении во время саммита в Киеве.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, смеявшихся во время фотографирования на саммите в Киеве.

«Урсула, ее европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно. Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы», — написал он в Twitter.

Филиппо известен тем, что регулярно подвергает критике Зеленского и поддерживающих его политиков в Европе и США. Он выступает за урегулирование украинского конфликта, а не его эскалации. К примеру, недавно он жестко отреагировал на требования главы Незалежной оружия для возвращения Крыма. Политик назвал Зеленского и его западных кураторов «кучкой сумасшедших», жаждущих войны.

Также Филиппо обрушился с критикой на страны, которые согласились передать Украине танки. По его мнению, подобное решение является настоящим безумием.

Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова по просьбе 5-tv.ru прокомментировала кадры с хохочущими Зеленским и экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

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