Григорий Лепс назвал свой любимый напиток — выбрал алкогольный

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 544

Певец Григорий Лепс назвал своим любимым напитком красное вино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыкант заявил, что без горячительного не обходится.

Народный артист РФ Григорий Лепс назвал своим любимым напитком красное вино. Тему любви к горячительному музыкант без стеснения обсудил с корреспондентом 5-tv.ru в ходе пресс-подхода на ежегодной церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. Оду спиртосодержащим жидкостям не пел, но отметил, что они сопровождают его на протяжении многих-многих лет.

«Вы говорили когда-то, что бары и алкоголь всегда были в вашей жизни. Что-то поменялось?» — спросили у Лепса.

«Нет, а зачем? У меня всегда был здоровый образ жизни!» — ответил он.

Также Лепс добавил, что «всегда вел здоровый образ жизни». При этом заверил, что алкоголь этому не вредит. Ведь якобы есть люди, которые за всю жизнь не выпили ни одного бокала, но скончались от инфаркта в 30 лет.

Впрочем, возлияния опасны стычками — не закон, но, пожалуй, закономерность. Без таких ситуаций не обошлась и барная жизнь певца. Последний инцидент активно освещался в прессе и комментировался его звездными коллегами. В начале декабря прошлого года Григорий Лепс помахал кулаками — вместе со своей командой проучил посетителя петербургского ночного заведения, попросившего общее фото.

По словам некоторых очевидцев, на упорные уговоры поклонника Лепс ответил грубым отказом, после навязчивого господина попытались проводить вон. Тот обиделся и обругал всех в радиусе нескольких метров. Предположительно, это и стало причиной рукопашной схватки уже за пределами бара. Для петербуржца она закончилась ушибами и переломом носа. Позже ситуацию уладили адвокаты Лепса — пострадавший получил компенсацию.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором любитель красного вина Григорий Лепс оттачивает хук слева на жителе Северной столицы.

-3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля

Последние новости

0:00
Трудоголизм: что это такое и почему с ним нужно бороться
23:43
Почему бойцы ВС РФ ждут 64 секунды после выстрела из гаубицы «Мста-Б» — репортаж
23:26
Григорий Лепс назвал свой любимый напиток — выбрал алкогольный
23:13
Убийца в сердце: бракованная партия катетеров угрожает жизни детей по всей РФ
22:52
Джей Ло появилась на одной из вечеринок в одежде петербургского бренда — видео
22:35
Почти каждый третий россиянин начал оказывать частные услуги для подработки

Сейчас читают

Не от софитов: врач объяснил, чем вызвана повышенная потливость Дюжева
Украинские военные находятся на грани измождения в Угледаре
Как связаны вегетарианство и переломы Николая Дроздова?
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023