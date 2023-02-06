Число погибших в землетрясении в Турции увеличилось

Масштабное стихийное бедствие затронуло и соседние страны.

Число жертв землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции возросло до 284 человек. Об этом сообщают местные власти. В том числе вице-президент страны Фуат Октай назвал общее количество разрушений в результате масштабного катаклизма. По его словам, пострадали свыше 2300 человек и более 1700 домов обрушились.

Известно, что земляные толчки были и в соседних государствах. Катастрофа случилась этой ночью. Земные вибрации в основном были сосредоточены в 26 километрах от турецкого города Газиантеп. Очаг залегал на глубине десять километров. В том числе подземные движения ощущались в Диярбакыре, Адане, Кайсери и Хатае.

Стоит отметить, что Москва собирается оказать Анкаре поддержку после стихийного бедствия. Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы вылететь в Турцию. По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как мощный Торнадо разнес районы Техаса, едва не убив одиноких стариков.