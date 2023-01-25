Мощный Торнадо разнес районы Техаса, едва не убив одиноких стариков

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Ущерб от стихии колоссальный. Восстановление инфраструктуры будет небыстрым.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bo Lee; 5-tv.ru

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Тема:
Торнадо в США

Чрезвычайная ситуация в Техасе. На штат обрушился мощный Торнадо. Сильный ветер повалил деревья и повредил крыши зданий. Большой ущерб получил местный дом престарелых — оттуда эвакуировали всех постояльцев.

На трассе резкими порывами повалило фуру. Шквал также оборвал линии электропередачи — в результате в некоторых районах возникли перебои со светом.

Тема:
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