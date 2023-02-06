В Калужской области на высоте 50 метров взорвался беспилотник

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49

Губернатор Калужской области Шапша сообщил о взрыве беспилотника на окраине города

В Калужской области на высоте 50 метров взорвался беспилотник

Фото: © РИА Новости / Александр Исупов

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Пострадавших нет, ущерб гражданским или социальным объектам не нанесен.

Неподалеку от Калуги взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью местные жители услышали хлопок. Отчетливо взрыв был слышен на окраинах Калуги.

«Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — прокомментировал Шапша.

Губернатор Калужской области добавил, что пострадавших нет. Также в результате происшествия не была повреждена гражданская или социальная инфраструктура. На месте начали работу силовые структуры. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В Калужской области расположен военный аэродром Шайковка. Недавно там произошел взрыв из-за упавшего беспилотника. Комментируя ситуацию, Шапша заявил, что пострадавших не было. Сам аэродром не получил серьезных повреждений, которые могли бы вывести из строя работу объекта.

Ранее инцидент с неопознанным летательным аппаратом произошел под Волгоградом. После падения обломков в жилом квартале не был зафиксирован вред гражданским объектам. Часть обломков приземлилась в поле.

Ранее 5-tv.ru писал, как США сбили китайский аэростат.

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В Калужской области на высоте 50 метров взорвался беспилотник

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