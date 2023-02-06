Скончался заслуженный артист России Виктор Цымбал

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 376

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Скончался заслуженный артист России Виктор Цымбал

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Заслуженный артист РФ Виктор Цымбал скончался 6 февраля. О трагическом уходе деятеля культуры сообщили на сайте Российского академического молодежного театра.

Что стало причиной гибели Виктора Цымбала, не уточняется. В марте артисту могло бы исполниться 74 года.

Виктор Цымбал посвятил Российскому академическому молодежному театру последние 40 лет и сыграл более полусотни ролей. Он участвовал в спектаклях «Отверженные», «Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Чехов-GALA», «Приключениях Тома Сойера» и многих других.

С 2000 года Виктор Цымбал также занимал должность помощника художественного руководителя по труппе.

«Светлая Вам память, Виктор Александрович! Спасибо за любовь и преданность Молодежному театру», — говорится в сообщении РАМТ.

При этом время и место прощания с артистом будет озвучено позже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагическом уходе 30-летнего актера сериала «Универ» Сергея Корсика.

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