Скончался заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 73 лет.
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Заслуженный артист РФ Виктор Цымбал скончался 6 февраля. О трагическом уходе деятеля культуры сообщили на сайте Российского академического молодежного театра.
Что стало причиной гибели Виктора Цымбала, не уточняется. В марте артисту могло бы исполниться 74 года.
Виктор Цымбал посвятил Российскому академическому молодежному театру последние 40 лет и сыграл более полусотни ролей. Он участвовал в спектаклях «Отверженные», «Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Чехов-GALA», «Приключениях Тома Сойера» и многих других.
С 2000 года Виктор Цымбал также занимал должность помощника художественного руководителя по труппе.
«Светлая Вам память, Виктор Александрович! Спасибо за любовь и преданность Молодежному театру», — говорится в сообщении РАМТ.
При этом время и место прощания с артистом будет озвучено позже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о трагическом уходе 30-летнего актера сериала «Универ» Сергея Корсика.
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