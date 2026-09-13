В Латвии чиновник лишился должности из-за езды в нетрезвом виде

Министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс был отстранен от должности за вождение в нетрезвом виде, сообщает LSM.

В материале уточняется, что полиция остановила латвийского министра накануне. Уровень алкоголя в его крови составлял 3,5 промилле.

По данным LSM, Узулниекс сейчас находится в центре временного содержания на улице Гауяс в Риге. Его телефон выключен. «Союз зеленых и крестьян» (ZZS), куда входит политик, решил исключить его из партии. Исполнять обязанности министра благосостояния временно будет Улдис Аугулис.

В августе министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди получил штраф за несоблюдение правил безопасности во время поездки на служебном автомобиле. Он находился на заднем сиденье, не пристегнув ремень безопасности.

Ранее «героями» таблоидных сводок в Латвии становились не министры, а законопослушные жители страны, «предательски» говорящие на русском языке. Как сообщал 5-tv.ru, националисты в Латвии, не удовлетворенные изгнанием русского языка из школ и садиков, а также сносом памятников советским солдатам, продолжают разрабатывать новые методы давления на «нетитульных» жителей.

В сейм был подан законопроект, в котором предложено запретить русским детям использовать родной язык даже на переменах. Такой же закон уже принят для русскоязычных депутатов: они не могут говорить по-русски не только с трибуны (что запрещено давно), но и в курилках.

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