«Принц Уэльский» крупно оконфузился: новейший британский авианосец не могут спустить на воду

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Новейший британский авианосец «Принц Уэльский» не могут спустить на воду из-за поломки

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Самый «навороченный» британский корабль не могут даже вывести в море.

Не лучшие времена сейчас переживает «Принц Уэльский». Речь, правда, не о королевской особе, а о новейшем британском авианосце с таким названием. The Daily Telegraph пишет, что Лондон на неопределенный срок откладывает ввод в строй боевого корабля из-за «элементарных ошибок в конструкции». Они могут привести к износу и поломке деталей.

И это не первый конфуз принца, осенью он не вышел в море из-за трещины в механизме и несколько месяцев провел на ремонте в Шотландии. Британское министерство обороны сейчас вообще сотрясают скандалы. На днях выяснилось , что болты одной из атомных подводных лодок крепили на супер клей. Причем, эти ненадежные винты удерживали изоляцию на трубах с охлаждающей ядерный реактор жидкостью.

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