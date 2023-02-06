«Принц Уэльский» крупно оконфузился: новейший британский авианосец не могут спустить на воду

Самый «навороченный» британский корабль не могут даже вывести в море.

Не лучшие времена сейчас переживает «Принц Уэльский». Речь, правда, не о королевской особе, а о новейшем британском авианосце с таким названием. The Daily Telegraph пишет, что Лондон на неопределенный срок откладывает ввод в строй боевого корабля из-за «элементарных ошибок в конструкции». Они могут привести к износу и поломке деталей.

И это не первый конфуз принца, осенью он не вышел в море из-за трещины в механизме и несколько месяцев провел на ремонте в Шотландии. Британское министерство обороны сейчас вообще сотрясают скандалы. На днях выяснилось , что болты одной из атомных подводных лодок крепили на супер клей. Причем, эти ненадежные винты удерживали изоляцию на трубах с охлаждающей ядерный реактор жидкостью.