Российская разведка извлечет выгоду: как западные танки могут навредить Украине
Newsweek: особенность западных танков на Украине может сыграть на руку России
Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense
Боевые машины Abrams способны привести украинскую армию к очередному провалу на линии соприкосновения. Из-за веса их будет затруднительно использовать в бою.
Западные танки Abrams, переданные Украине странами НАТО, могут навредить ВСУ, и позволят российской разведке вычислить их локации и маршруты передвижения. Об этом пишет американское издание Newsweek.
По словам военного эксперта Майкла Пека, боевые машины M1A1 Abrams весят от 67 до 74 тонн. Из-за этого они не смогут безопасно проходить по некоторым мостам. В этом плане преимуществом будут пользоваться российские танки Т-72 или Т-80, которые весят около 45 тонн.
Военный офицер Фрэнк Ледвидж также отметил, что понтонные переправы украинских военных также разрабатывались с учетом характеристик советских танков. Не исключено, что эти конструкции не могут быть использованы для движения западных машин Abrams или Leopard.
«При необходимости западные союзники поставят новое оборудование, но российская военная разведка извлечет выгоду из логистических решений ВСУ по обходу неподходящих мостов», — цитирует Фрэнка Ледвиджа издание.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ продолжают обезоруживать украинских националистов. Только за сутки было уничтожено восемь гаубиц ВСУ.
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