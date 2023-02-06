Российская армия за сутки уничтожила восемь гаубиц ВСУ

Одних только гаубиц Д-20 и Д-30 было уничтожено шесть единиц.

Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать боевую технику и артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. За минувшие сутки подразделения противника понесли особенно тяжелый урон, сообщают в Минобороны.

Так, на краснолиманском направлении группировка войск «Центр» в результате боев уничтожила 100 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С» и две гаубицы Д-20. Потери понесли подразделения 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск уничтожили до 90 боевиков противника, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

Кроме того, в районе села Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР) российские бойцы уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для военной техники ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях действия группировки войск «Восток» привели к уничтожению свыше 70 украинских военнослужащих, одного танка, боевой машины пехоты и гаубиц Д-20 и Д-30. Урон был нанесен 1-й танковой и 72-й механизированной бригадам ВСУ, а также 110-й бригаде теробороны в районах Уледара в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.

На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили боевую машину РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

В районе поселка Великий Бурлук в Харьковской области была уничтожена станция наведения ЗРК С-300, а возле поселка Двуречная — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России работают над созданием военной экипировки, которая сделает бойцов буквально невидимыми.