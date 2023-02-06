Российская армия за сутки уничтожила восемь гаубиц ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Минобороны сообщило об уничтожении большого количества техники ВСУ за сутки

Российская армия за сутки уничтожила восемь гаубиц ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Одних только гаубиц Д-20 и Д-30 было уничтожено шесть единиц.

Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать боевую технику и артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. За минувшие сутки подразделения противника понесли особенно тяжелый урон, сообщают в Минобороны.

Так, на краснолиманском направлении группировка войск «Центр» в результате боев уничтожила 100 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С» и две гаубицы Д-20. Потери понесли подразделения 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск уничтожили до 90 боевиков противника, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

Кроме того, в районе села Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР) российские бойцы уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для военной техники ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях действия группировки войск «Восток» привели к уничтожению свыше 70 украинских военнослужащих, одного танка, боевой машины пехоты и гаубиц Д-20 и Д-30. Урон был нанесен 1-й танковой и 72-й механизированной бригадам ВСУ, а также 110-й бригаде теробороны в районах Уледара в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.

На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили боевую машину РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

В районе поселка Великий Бурлук в Харьковской области была уничтожена станция наведения ЗРК С-300, а возле поселка Двуречная — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России работают над созданием военной экипировки, которая сделает бойцов буквально невидимыми.

Тема:
Спецоперация
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Российская армия за сутки уничтожила восемь гаубиц ВСУ

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