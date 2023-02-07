За кражу персональных данных и торговлю ими начнут сажать в тюрьму

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Правительство одобрило концепцию закона, ужесточающего наказание за нелегальный оборот добытых личных сведений о гражданах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru

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За кражу персональных данных можно будет сесть в тюрьму. Правительство одобрило концепцию закона, ужесточающего наказание за нелегальный оборот добытых персональных сведений. Об этом сообщили «Известия».

За сливы подробной информации о гражданах, включающие сканы документов, номера личных телефонов и прочие сведения — будет предусмотрено уголовное наказание. Уже совсем скоро подготовленный законопроект поступит на рассмотрение Госдумы.

К ответственности будут привлекать как непосредственных исполнителей хищения информации, так и тех, кто способствует утечкам, а также лиц, продающих слитые базы в интернете.

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