Родившая Орлова «призналась» в постановочном фото с дочерью

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Родившая дочь Орлова издевается над ненавистниками в соцсетях и заявила о постановочном фото

Родившая Орлова «призналась» в постановочном фото с дочерью

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Знаменитая красавица уже привыкла, что все подозревают ее в обмане.

Певица Ольга Орлова родила дочку. Еще вчера артистка опубликовала фото с малышкой в социальных сетях. Девочку 45-летняя красавица назвала Анной и объяснила поклонникам, что очень счастлива стать мамой во второй раз. Множество фанатов поздравили знаменитость с волнующим событием и пожелали успехов в материнстве.

Однако некоторые подписчики до сих пор скептически относятся к беременности звезды «Дома-2». Еще когда исполнительница была в положении, некоторые люди не верили ей и обвиняли в обмане, якобы живот накладной, а маленькую наследницу родит суррогатная мама.

Сначала Орлова отрицала обвинения, а после стала реагировать на них с иронией. Она рада, что основная аудитория поддерживает ее, поэтому мнение злопыхателей ничего не значит для вокалистки. Даже теперь, когда Аня появилась на свет, ее мама иронично отвечает хейтерам.

«Фото постановочное, ребенку месяц. А губы сразу пластический хирург накачал», — написала знаменитость в соцсетях.

Сама певица сейчас восстанавливается и благодарит тех поклонников, которые написали слова поддержки звезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова показала интерьер детской комнаты для дочери.

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