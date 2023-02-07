«Тут вообще ужас»: как из-под завалов дома в Тульской области спасали людей

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 60

Из-под завалов обрушившегося дома в Тульской области спасли четырех человек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Предварительно сообщается о пяти погибших.

Очевидец взрыва жилого дома в городе Ефремов Тульской области поделился с 5-tv.ru подробностями произошедшего. По словам мужчины, во время взрыва он сидел дома и пил чай, пока не услышал сильный грохот на улице.

«В трусах выбежал из подъезда, смотрю, а здесь обрушился один подъезд, угол дома полностью срезало. Я домой забежал, что смог накинул, сразу выбежал на завалы туда, как смог людям помог. Смотрю, уже подъезжают и скорая, и МЧС, уже толпа собралась», — рассказал Андрей.

По его словам, от дома, где взорвался газ, осталась лишь затылочная стена. Сколько человек пострадало — неизвестно, но уже появилась информация о минимум пяти погибших.

«При мне женщину оттуда вытащили, бабушку одну, мужчину какого-то практически при смерти. Ноги, руки, тут вообще ужас», — сказал очевидец.

Сейчас жильцы дома эвакуированы, в городе организован пункт временного размещения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места взрыва газа в доме в Тульской области в городе Ефремов.

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