Отец покромсавшей одноклассницу девочки о случившемся: «Жизнь другая стала»

Отец 12-летней девочки, которая чуть не убила одноклассницу в Химках, изрезав ее тело ножом, впервые вышел на связь. О нападении он узнал от сотрудников школы, которые сразу позвонили семье. Почему его дочь задумала лишить жизни одноклассницу, он до сих пор не понимает.

Мужчина отметил, что ранее не замечал за дочерью каких-либо странностей. Он указал, что школьница вполне общительный и добрый ребенок. Никто никогда не замечал за ней странностей.

«Уже не обойдется, уже жизнь совсем другая стала и будет. Такого от ребенка ожидать? От девчонки… Были б там еще какие-то предпосылки к этому. Обыкновенный, нормальный ребенок, общительный, не замкнутый», — цитирует его Starhit.ru.

Пострадавшая девочка получила десятки ранений. К счастью, органы не задеты. В настоящее время школьница находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.

Нападавшая же проходит психиатрическую экспертизу. Уже известно, что по факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело. И еще одно — по факту халатности должностных лиц школы. Ход и результаты дела взял под контроль председатель СК России. После экспертизы в отношении нападавшей будет избрана мера пресечения.

При этом до сих пор мало кто понимает, что стало причиной такого агрессивного поведения. Есть версия, что конфликт между ними возник из-за мальчика. Также сообщалось, что нападавшая просто хотела дружить с одноклассницей, но та ее не принимала и всячески дистанцировалась.

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