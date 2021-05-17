Задержанный по обвинению в массовом расстреле учащихся и сотрудников казанской школы № 175 Ильназ Галявиев мог тщательно выбирать своих жертв. Среди погибших оказалось немало его знакомых. Об этом сайту KP.RU рассказал бывший одноклассник предполагаемого преступника.

Готовился к убийству

Следствием установлено, что Галявиев выпустился из школы четыре года назад. Известно, что отношения с педагогами и учащимися у него складывались плохо. Парень был скрытным и тихим, предпочитал одиночество и редко делился своими переживаниями.

Бывший одноклассник молодого человека признался, что не ожидал от того такого поступка. Он заметил, что среди жертв 19-летнего Ильназа был младший брат их общей одноклассницы. Юноша предположил, что задержанный не мог об этом не знать. Вероятнее всего, он начал «очищать мир от недостойных» с самых близких людей.

«В списке погибших есть 14-летний Амир Зарипов. Уже сообщали, что это сын учительницы из нашей школы. Но еще Амир был младшим братом нашей одноклассницы Кямили. Мы обсуждали между собой: он случайно убил Амира или знал, чей он сын и брат? Нам говорят, что Ильназ вошел в единственный класс, который не успели закрыть…» — ужасался молодой человек.

Он добавил, что Галявиев был прекрасно знаком и с учителем математики Муллануром Мустафиным, в которого стрелял. По версии правоохранителей, педагог пытался остановить предполагаемого преступника, но сам едва не погиб.

«Ильназ не мог его не узнать там на входе. Но этот учитель никогда ему ничего плохого не делал, у Ильназа не было причин в него стрелять», — рассуждал собеседник издания.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

А был ли сообщник?

Как известно, изначально речь шла о двух нападавших на школу. СМИ писали, что первого агрессора ликвидировали. Но информация не подтвердилась. Между тем, еще один источник сайта KP.RU намекнул, что у задержанного все-таки мог быть сообщник. Он — из числа бывших товарищей Гялявиева по школе.

Выяснилось, что того самого одноклассника не так давно вызывали на допрос в Следственный комитет, а потом заставили проходить детектор лжи.

«У этого молодого человека в день стрельбы сестра внезапно не пошла в школу. У следствия была версия, что Ильназ мог предупредить своего бывшего приятеля о своих планах. Но пока версия не подтвердилась», — заключил информатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в казанской школе произошла утром 11 мая. По версии следствия, в учебную организацию зашел молодой человек с ружьем, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. После подрыва одного из них, он поднялся на третий этаж, ворвался в кабинет, где шел урок, и начал беспорядочно стрелять.

Правоохранители заподозрили в причастности к содеянному 19-летнего Ильназа Галявиева. На допросе молодой человек называл себя «богом» и сообщал, что всех ненавидит, и вскоре сознался в содеянном.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время станут известны результаты психолого-психиатрической экспертизы, на которую отправили задержанного.