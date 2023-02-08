Жителю Николаева прострелили ноги из-за нежелания отдавать сына в ВСУ

На Украине жителю Николаева, который не хотел отдавать сына в Вооруженные силы страны (ВСУ), силовики прострелили ноги. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подпольщиков города.

«Отец защищал своего сына, которого засовывали в „бусик“ (микроавтобус силовиков. — Прим. ред.), — типа мобилизация. Ему (отцу. — Прим. ред.) взяли и прострелили ноги, и уехали», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, с мобилизацией на Украине творится «полная дичь». В частности, недавно в городе заблокировали рынок «Колос» и завод «Заря», чтобы вручить находящимся там мужчинам повестки.

«Перед этим начальство обзвонило всех своих работяг. Сказали, что срочно появился какой-то заказ, давайте все „чешите“ быстро на работу», — добавил источник.

В конце января венгерский портал Index со ссылкой на одного из своих читателей сообщил, что в Закарпатье многие мужчины, чтобы избежать мобилизации, прячутся на чердаках. Дело в том, что призыв на воинскую службу в регионе ведется жестоко, безжалостно и массово. Доходит до того, что людей хватают на улице, сажают в автобус и прямиком везут на фронт. При этом состояние здоровья и семейные обстоятельства не учитываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим устроил облаву на мужчин в Снигиревском районе Херсонской области, чтобы отправить их на фронт.