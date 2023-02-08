Жертвами землетрясения в Турции стали свыше семи тысяч человек

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 44

Власти Турции: число погибших при землетрясении выросло до 7108

Жертвами землетрясения в Турции стали свыше семи тысяч человек

Фото: ERDEM SAHIN / ТАСС

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В муниципалитетах страны продолжают ликвидировать последствия катаклизма. Под многочисленными завалами еще остаются люди.

В Турции обновили данные о росте числа погибших в результате землетрясения: оно унесло жизни 7108 человек. Еще свыше 40 тысяч попали в списки пострадавших. Об этом 8 февраля сообщили власти Турции.

Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение зафиксировали сразу в нескольких муниципалитетах Турции в ночь на 6 февраля. По оценкам специалистам, его мощь оказалась сопоставима со взрывом 130 атомных бомб.

Разбирать многочисленные завалы помогают сотрудники МЧС РФ. Накануне они прибыли в один из самых разрушенных городов — Кахраманмараша. В основном спасателям приходится работать руками, без использования тяжелой техники. При этом под разрушенными зданиями находят живых людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после трагедии президент страны Реджеп Эрдоган объявил недельный общенациональный траур.

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