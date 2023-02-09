Лапша быстрого приготовления оказалась опасна для сердца, сосудов и талии

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Гастроэнтеролог Белоусов об опасности лапши быстрого приготовления для сердца

Лапша быстрого приготовления оказалась опасна для сердца, сосудов и талии

Фото: www.globallookpress.com

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Готовка на скорую руку может сыграть с человеком злую шутку.

Употребление лапши быстрого приготовления чревато не только набором лишних килограммов, но и возникновением опасных сердечно-сосудистых заболеваний, повышением кровяного давления и уровня сахара в организме. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт объяснил, что лапша быстрого приготовления сильно отличается от обычных макаронных изделий. Она две-три минуты лежит в кипящем пальмовом масле, которое существенно меняет структуру лапши и заменяет в ней влагу. По этой причине высушенную позже лапшу так легко приготовить, просто залив кипящей водой.

«Пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами. Организм не способен усваивать его полностью, поэтому пальмовое масло оседает на стенках кровеносных сосудов. Это может вызывать серьезные сердечно-сосудистые заболевания», — сказал врач, добавив, что это лапша также повышает кровяное давление и сахар.

Евгений Белоусов также объяснил, что в лапше быстрого приготовления есть пшеничная мука, которую периодически мешают с яичной. Это богатый источник быстрых углеводов. Они откладываются в виде лишних сантиметров в талии, бедрах и других проблемных зонах.

«Консерванты, ароматизаторы, загустители и прочие пищевые добавки есть не только в самой вермишели, но и в масле со специями. Один из опасных для организма консервантов — глутамат натрия», — рассказал врач, назвав добавку очень вредной для детей и стариков, а также кормящих или будущих мам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что несовершеннолетний москвич попал в больницу из-за лапши быстрого приготовления.

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Лапша быстрого приготовления оказалась опасна для сердца, сосудов и талии

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