Новак: эмбарго на нефть из РФ показало отсутствие логики у властей Евросоюза

Зампред правительства объяснил смысл исключений ЕС из потолка цен на нефть из России.

Выведение двух видов российских нефтепродуктов из-под действия потолка цен говорит о том, что нефть из России остается востребованной в Евросоюзе. Это подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Вчера вышли еще одни изменения в регламент ЕС, исключения. Это еще раз подчеркивает, что без российских нефтепродуктов европейские потребители не справятся», — ответил он на вопрос «Известий».

Новак отметил, что исключения явно демонстрируют несостоятельность и нелогичность ранее принятых решений и действий европейских политиков.

«С одной стороны хотят угодить своим избирателям, как политики, делая жесткие заявления относительно наших энергоресурсов, с другой стороны понимают, что это приведет к негативным последствиям и опять же нужно отвечать перед своими избирателями», — заявил Новак.

Он также указал на то, что исключение ряда нефтепродуктов из-под антироссийских санкций — это легализация «серых схем поставок топлива, которые реализуются на протяжении длительного времени».

Новак добавил, что введение Евросоюзом эмбарго на поставку нефтепродуктов не отразится на нефтяной отрасли России — она продолжит стабильно работать.

Накануне Еврокомиссия выпустила уточнения относительно потолка цен на российскую нефть. Согласно им, эмбарго не будет действовать на нефтепродукты, произведенные из российского сырья за рубежом. Также ограничения не будут касаться смешанных российских нефтяных продуктов с нероссийскими.

Евросоюз ввел эмбарго и потолок цен в размере 60 долларов за баррель на нефть из России с 5 декабря. Спустя два месяца аналогичные меры начали действовать и в отношении российских нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтопродукты.