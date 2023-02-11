Актеры сыграли в сериале «Черная весна» сына и папу, у которых очень сложные отношения. Причем так убедительно, что зрители заподозрили между ними настоящую родственную связь.

Актер Никита Кологривый рассказал, что у него установились прекрасные отношения с коллегой Юрием Торсуевым. Вместе они работали на площадке сериала «Черная весна», исполнив роли сына и отца соответственно. Отношения у персонажей артистов были очень сложными, но на их взаимодействии в реальном мире, к счастью, это не отразилось.

Как коллегам удалось найти общий язык, Никита Кологривый рассказал автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

— Расскажи, пожалуйста, как работалось с твоим экранным папой на площадке?

— Прекрасно!

— У вас очень интересное сочетание в кадре. Такое ощущение, что вы всю жизнь знакомы и есть какая-то родственная связь.

— Мы до сих пор общаемся. Юрию большой низкий поклон — на все камеры. Талантливый, безусловно, человек. Он — ребенок. Такой же, как и я. Мы жили по соседству — в одном номере. Проводили вместе каждый вечер.

У нас там был интернационал: и возрастной, и гендерный — какой угодно, все были. Он потрясающий и душевный человек. Я вырос на его песнях — я имею в виду на этом фильме — и делал даже наблюдения. «А нам говорят, что катет / короче гипотенузы…» (напевает — Прим. ред.).

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Конечно, для меня это честь была — познакомиться. Потому что раньше я его только издалека видел. И я думаю, что это и сработало в сериале — что мы подружились и в жизни, и на площадке.

Это большая еще заслуга Любы и Сережи (Львовой и Тарамаева — Прим. ред.) — режиссеров. Потому что химия актерского ансамбля — полностью их заслуга. Это они молодцы. Они чуют, где, кого и с кем поставить. Я ведь даже с ним не встречался на пробах. Вот в чем дело.

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