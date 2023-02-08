«Вернулся с того света, но с большими потерями»: Тодоренко о Костомарове

Девушка призналась, что переживает за фигуриста.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками переживаниями, которые терзают ее в последние дни. Среди них фигурирует и олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров, которому недавно ампутировали стопу.

«Мой хороший друг, олимпийский чемпион, вернулся с того света, но с большими потерями», — написала Тодоренко.

Тодоренко рассказала и о проблемах в собственной семье. Речь идет о заболевших детях знаменитости и о брате, которому, по ее словам, должны провести сложнейшую операцию.

Фигуристу Роману Костомарову сегодня исполнилось 46 лет. Его поздравила супруга Оксана Домнина, назвав его «героем». Она также отметила, что еще год назад не могла представить даже в самом страшном сне, что их жизнь может так повернуться.

Тодоренко переживает о происходящем в мире. Фото: Instagram* / reginatodorenko

Спортсмена госпитализировали 10 января в тяжелом состоянии. В больнице у него диагностировали двустороннюю пневмонию, ввели в медикаментозную кому, а затем подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом. Позднее у него начались проблемы с кровообращением, которые спровоцировали некроз нижних конечностей. Медики для спасения жизни Костомарова приняли решение ампутировать стопу.

Ранее техник-протезист Александр Пронин в комментарии 5-tv.ru рассказал, при каких условиях Роман Костомаров сможет вернуться к привычной жизни и даже возобновить тренировки после ампутации стопы.

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