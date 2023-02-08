Снесло полмашины: четыре человека пострадали в ДТП на западе Москвы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 49

Четыре человека пострадали в ДТП на западе Москвы с участием BMW и Mercedes

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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На месте аварии работают экстренные службы города.

ДТП с участием легковушки и кроссовера произошло на западе Москвы, в результате которого пострадали четыре человека. По данным 5-tv.ru, авария произошла на Мичуринском проспекте в районе дома № 6/4. В распоряжении редакции оказалось видео с места происшествия.

На кадрах можно рассмотреть состояние попавших в аварию машин. От одной из них практически ничего не осталось — сплошная груда металла. На месте аварии работают экстренные службы города. Пострадавшие были госпитализированы. Сведений об их состоянии нет.

В Telegram-канале прокуратуры Москвы говорится, что столкнулись автомобили марок Mercedes и BMW. По предварительным данным, 36-летний водитель первой машины не уступил дорогу 39-летнему мужчине, сидевшему за рулем легковушки. Медицинскаю помощь потребовалась пятерым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи в Набережных Челнах.

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