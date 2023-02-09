«Похудела на пять килограммов»: беременная актриса Ильюхина показала свой живот

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Беременная актриса Мария Ильюхина показала свой округлившийся живот

«Похудела на пять килограммов»: беременная актриса Ильюхина показала свой живот

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

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Девушка совсем скоро впервые станет мамой. Сейчас она прислушивается к своему организму и с трепетом ждем перемен.

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли Маши из сериала «Воронины», уже вовсю готовится к рождению малыша. За плечами остались первые месяцы беременности, принесшие актрисе «сюрприз» в виде токсикоза.

В личном блоге она опубликовала свое фото в купальнике на четвертом месяце, где уже видно округлившийся животик. В посте девушка поделилась с подписчиками, что ей помогло справиться с постоянной тошнотой. Из-за нее актриса не могла нормально питаться.

«Тошнило даже от воды. Я похудела килограммов на пять. Как только я начала принимать витамины для беременных, все прошло», — отметила Мария Ильюхина.

описаниеТак выглядела Мария Ильюхина на четвертом месяце беременности. Фото: Instagram* / maria_iliukhina

Также девушка пожаловалась, что страдала постоянной сонливостью — засыпала везде и всюду.

Звезде «Ворониных» 19 лет, а отец ее ребенка — студент.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из звезд станет мамой в 2023 году.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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